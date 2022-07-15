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Шоу-бизнес
"У нас пополнение в семье": счастливая Глюкоза представила нового малыша

"У нас пополнение в семье": счастливая Глюкоза представила нового малыша

Глюкоза поделилась счастливым событием с поклонниками.
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Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, вместе с любящим супругом воспитывает двоих дочерей – 15-летнюю Лиду и 10-летнюю Веру. Артистка очень гордится своими наследницами, поэтому порой балует их подарками. Например, недавно вручила детям милого щенка. Новый малыш сразу получил много внимания от дочерей певицы.

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Наталья Ильинична Чистякова-Ионова автор песен, ведущая, танцовщица

О радостном событии Глюкоза рассказала поклонникам, опубликовав в популярной социальной сети милое видео. На тех кадрах – играющая со щенком одна из дочерей артистки. "У нас пополнение в семье. Знакомьтесь, это наш Бося, – сообщила кличку собаки Наталья, – Голубоглазое чудо".

Глюкоза сразу поняла, что щенок станет настоящим членом семьи. "Сразу видно, наш. Погуляли, теперь и сон по расписанию", – подписала видео Чистякова-Ионова.

Напомним, одна из дочерей – Лида – пошла по стопам Глюкозы. Девочка поет и выпускает треки под псевдонимом LIDUS. Однажды мать и дочь выступили вместе. Они исполнили песню "Одно и то же" в шоу "Дуэты". Согласно задумке проекта, Наталья практически до последнего не знала, с кем исполняет композицию, поэтому появление на сцене наследницы довело ее до слез.

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Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 15 июля 2022, 12:30 Источник: Соцсети • Требует проверки
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