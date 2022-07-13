"Умирает": Злющие отморозки ранили Корчевникова в сердце

На днях в Крыму произошел конфликт между военнослужащими и прохожими.



В понедельник двое контрактников, которые проходят реабилитацию в одном из санаториев Судака, отдыхали в баре, после чего устроили потасовку.

Когда военнослужащие перелезали через забор ведомственного учреждения, возвращаясь на его территорию, один из них, повиснув на заборе, получил замечание от проходящего мимо мужчины. После этого между ними началась ссора. В потасовку включились еще трое прохожих. Один из них дважды ударил потерпевшего военнослужащего в лицо, передавал телеканал "360".

Российский ведущий Борис Корчевников в своем телеграм-канале встал на сторону контрактников. Произошедшее ранило его в самое сердце.

"Суд над отморозками, избившими в Крыму военного с буквами Z и V – это проверка всего нашего общества на то, сделали мы хоть какие-то выводы из нынешней войны или нет. Здесь все просто: мы должны защищать любыми средствами тех, кто защищает нас. А если нет, то отнимется от нас наша защита. Напали на человека, который сегодня за нас умирает. Напали не на поле боя. А на отдыхе, куда он приехал залечить свои раны и немного прийти в себя, чтобы снова вернуться в строй. Напали втроем – на одного! Я не знаю деталей и имен в этой истории. Да надо ли знать? Накажем мягко – заплатим всей страной", – написал он.

Позже глава Крыма Сергей Аксенов написал, что военный в потасовке не участвовал, сообщает "Царьград", и Корчевников написал опровержение и написал, что он "искренне сожалеет о случившемся".