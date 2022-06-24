"Погиб": сердце Корчевникова не выдержало холодным утром

Российского телеведущего и журналиста Бориса Корчевникова все знают как доброго и светлого человека, который пропагандирует православие и занимается благотворительностью. С 2017 года он – генеральный директор и генеральный продюсер первого общественного православного телеканала "Спас". На этом посту он сделал немало великих просветительских дел.
С самого начала спецоперации по освобождению Донбасса Борис Корчевников всей душой верил, что наша страна творит благое дело и защищает свой народ.
Утром 24 июня фанаты зашли на страницу к Борису Корчевникову и пришли в ужас. Там их ждала страшная весть. Она как раз была связана с ситуацией в Донбассе.
"Сердце сегодня вздрогнуло и заболело", – говорилось в его аккаунте ведущего программы "Судьба человека" в "Телеграм".
Ведущий написал, что кассетным снарядом в Донецке сильно ранило отца Виктора, удивительного священника, отца пятерых детей и деда 11 внуков. Отец Виктор строит уже 15 лет единственный в Донбассе храм Царственных страстотерпцев. Протоиерея Виктора тяжело ранило, а человек, который находился в тот момент рядом с ним, погиб.
"Прилет был в метрах 5-7 от меня – прямо возле памятника Царю, потому и живы! Сделана операция – "заштопали". Оказана медицинская помощь, – жизненно важные органы не задеты. Прошу ваших святых молитв о мне, грешном. Даст Бог, переживем и это", – процитировал Корчевников отца Виктора.