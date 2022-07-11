"Тепловой удар": вывалившийся на сцену Ургант захлебнулся в собственной желчи

Популярный российский теле– и радиоведущий, актер Иван Ургант после начала спецоперации на Украине не поддержал действия российских властей. В своих соцсетях он осудил происходящее и покинул Россию, после чего на него обрушились негатив и травля.
Фанаты долго гадали, вернется ли Иван Ургант в Россию и будет ли здесь работать. Особенно многих волновала судьба популярного шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале, которому даже успели найти нового ведущего.
На днях Иван Ургант появился впервые за полгода на светском мероприятии в качестве ведущего. Ургант вел церемонию благотворительного фонда "Друзья", на котором вручали премии интеллектуального волонтерства Procharity, сообщает телеканал "360".
Во время выступления Ургант решил прокомментировать произошедшее за несколько месяцев и открыто пошутил над ситуацией, в которую угодил. Он явно с желчью отнесся к своему положению, чем вызвал смех в зале.
"Жаркая, я бы назвал ситуацию, которая нас всех сейчас объединяет, – надышали. Так вот, во избежание вот этого теплового удара мы сейчас быстро все это сделаем, у нас простые планы. Вы знаете фонд "Друзья", мы все друзья", – сыпал шутками Иван Ургант.
Ведущий Иван Ургант является председателем попечительского совета фонда, на чьем мероприятии появился, пишет "Царьград". Судя по всему, теперь ему только и остается, что скитаться по друзьям.