"Вам плюют в лицо": Кеосаян раскрыл россиянам глаза на вертихвоста Урганта

После начала спецоперации на Украине российская программа "Вечерний Ургант" перестала выходить в эфир, а сам ее ведущий Иван Ургант выставил черный квадрат на аватарке в соцсетях и покинул страну.
Недавно в Сети появилась информация о том, что студию шоу "Вечерний Ургант" разбирают, хотя в пресс-службе Первого канала не подтвердили эти слухи. Несмотря ни на что, многие звезды считают маловероятным факт возвращения "Вечернего Урганта" на экраны.
Режиссер Тигран Кеосаян прокомментировал свое отношение к происходящему. Он заявил, что артисты, критикующие Россию из-за границы попросту плюют россиянам в лицо. Между тем супруг журналистки Маргариты Симоньян уверен, что речи об отречении от родины не идет, пока звезды не начали извергать резко критические слова в адрес страны. При этом Кеосаян отметил, что не хочет возвращения программы Урганта на экраны.
"Почему вам плюют в лицо? Вам так легко плюнуть в лицо? Мне попытаются плюнуть в лицо, если на Первом канале выйдет "Вечерний Ургант" снова", – заявил Кеосаян в своем ютуб-шоу "Кеосаян daily".
При этом режиссер уверен, что пока ненавидеть Ивана Урганта не за что. "Ваня просто дурачок, ну хайпожор", – заключил режиссер.