Набросился как коршун: Озверевший Аверин облупил прохожего на людях

Вопиющий случай произошел накануне на неделе моды в Сочи. Отличился Максим Аверин, который ни с того ни с сего вскочил и облупил прохожего манекенщика, вырвав у него сумку. Озверевший актер действовал молниеносно и набросился на молодого человека, как коршун на добычу. Стоит отметить, что манекенщик повел себя достойно и смог выйти из сложившейся ситуации с гордо поднятой головой. Он невозмутимо продолжил дальше шагать по подиуму.
Как оказалось, Аверин совершил столь неожиданный поступок не для того, чтобы хайпануть. Дело в том, что показ проходил под эгидой "увидел сейчас, купил сейчас". Это означало, что вещи, которые были презентованы, можно было приобрести после показа. Однако артист не захотел столько ждать и решил действовать решительно и молниеносно.
По словам актера, он не является тем человеком, который откладывает все на потом. Аверин заявил, что схваченный им аксессуар показался ему идеальным. "Понравилось – надо брать", – отметил Максим.
Кстати, после окончания показа Аверин познакомился с создателем полюбившейся сумки. Стоит отметить, что Алла Балагура не обиделась на актера. Наоборот, ей это было только в радость. Оказывается, дизайнер является поклонницей творчества Аверина и даже регулярно посещает его спектакли.