Захватывает все тело: неизлечимо больной Аверин из "Склифосовского" боится беспомощного состояния

Актер много лет сражается с недугом.

Звезда сериала "Склифосовский" Максим Аверин много лет страдает неизлечимым недугом. У актера периодически случаются рецидивы экземы – это неинфекционное заболевание кожи. Аверина мучат неприятные высыпания, которые ко всему прочему нестерпимо зудят. Иногда недуг захватывает все тело Максима.

Сегодня, говорит Аверин, он научился держать болезнь под контролем. "Теперь эта экзема только иногда, когда я особенно сильно понервничаю", – сетует звезда "Склифосовского". Чаще всего недуг проявляется на ногах у знаменитости.

Актер не скрывает, что обошел множество докторов со своею болячкой. "Весь перешитый", – отмечает Аверин.

Экзема, отметим, – это наследственное заболевание, от которого невозможно навсегда избавиться. Терапия этого недуга ограничивается предотвращением появления симптомов и улучшением качества жизни пациента.

Максим Аверин не скрывает, что боится заболеть серьезно. Актер не хочет лишиться возможности появляться перед камерой и выходить на сцену. Главный страх звезды "Склифосовского" – инвалидность и немощность. Максим уверен, что долго прожить в беспомощном состоянии не сможет.