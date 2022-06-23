Новое шоу: молчаливый лицемер Ургант нашел другую работу

После начала спецоперации на Украине ведущий Иван Ургант оказался одним из немногих звезд, кто резко раскритиковал действия российских властей. После этого его назвали предателем и сделали персоной нон грата.
А после отъезда Ивана Урганта из страны и вовсе поползли слухи об эмиграции знаменитого шоумена. Вскоре он вернулся в Россию, но его шоу на экраны – нет. Со-ведущие Ивана Урганта Алла Михеева и Александр Гудков, судя по всему, продолжают работать над проектом без него. Недавно они были замечены в Останкино рядом со студией "Вечернего Урганта", вот только самого ведущего не было.
Как выяснилось, Иван Ургант в ближайшее время надеется приступить к работе над новым проектом. Вместо него старое полюбившееся миллионам шоу на Первом канале может вести новый ведущий – Василий Вакуленко (Баста).
По мнению публициста Михаила Шахназарова, Иван Ургант может снова появиться на российских экранах, но уже в другом формате. По слухам, Иван Ургант готовит новую передачу. Пока он не комментирует события и продолжает хранить молчание. Некоторые фанаты считают, что это просто лицемерие.
"Н мой взгляд, это будет плевок достаточно серьезный. Общество наше наэлектризованное нескоро придет в норму после того, что сейчас происходит", – отметил публицист.