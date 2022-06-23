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Шоу-бизнес
Новое шоу: молчаливый лицемер Ургант нашел другую работу

Новое шоу: молчаливый лицемер Ургант нашел другую работу

Ивану Урганту сулят новую программу, которая скоро появится на российских телеэкранах.
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После начала спецоперации на Украине ведущий Иван Ургант оказался одним из немногих звезд, кто резко раскритиковал действия российских властей. После этого его назвали предателем и сделали персоной нон грата.

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 Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

А после отъезда Ивана Урганта из страны и вовсе поползли слухи об эмиграции знаменитого шоумена. Вскоре он вернулся в Россию, но его шоу на экраны – нет. Со-ведущие Ивана Урганта Алла Михеева и Александр Гудков, судя по всему, продолжают работать над проектом без него. Недавно они были замечены в Останкино рядом со студией "Вечернего Урганта", вот только самого ведущего не было.

Как выяснилось, Иван Ургант в ближайшее время надеется приступить к работе над новым проектом. Вместо него старое полюбившееся миллионам шоу на Первом канале может вести новый ведущий – Василий Вакуленко (Баста).

По мнению публициста Михаила Шахназарова, Иван Ургант может снова появиться на российских экранах, но уже в другом формате. По слухам, Иван Ургант готовит новую передачу. Пока он не комментирует события и продолжает хранить молчание. Некоторые фанаты считают, что это просто лицемерие.

"Н мой взгляд, это будет плевок достаточно серьезный. Общество наше наэлектризованное нескоро придет в норму после того, что сейчас происходит", – отметил публицист.

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Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 23 июня 2022, 09:18 Источник: Ютуб-проект "Полный абзац" • Требует проверки
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