Новое шоу: молчаливый лицемер Ургант нашел другую работу

Ивану Урганту сулят новую программу, которая скоро появится на российских телеэкранах.

После начала спецоперации на Украине ведущий Иван Ургант оказался одним из немногих звезд, кто резко раскритиковал действия российских властей. После этого его назвали предателем и сделали персоной нон грата.

А после отъезда Ивана Урганта из страны и вовсе поползли слухи об эмиграции знаменитого шоумена. Вскоре он вернулся в Россию, но его шоу на экраны – нет. Со-ведущие Ивана Урганта Алла Михеева и Александр Гудков, судя по всему, продолжают работать над проектом без него. Недавно они были замечены в Останкино рядом со студией "Вечернего Урганта", вот только самого ведущего не было.

Как выяснилось, Иван Ургант в ближайшее время надеется приступить к работе над новым проектом. Вместо него старое полюбившееся миллионам шоу на Первом канале может вести новый ведущий – Василий Вакуленко (Баста).



По мнению публициста Михаила Шахназарова, Иван Ургант может снова появиться на российских экранах, но уже в другом формате. По слухам, Иван Ургант готовит новую передачу. Пока он не комментирует события и продолжает хранить молчание. Некоторые фанаты считают, что это просто лицемерие.

"Н мой взгляд, это будет плевок достаточно серьезный. Общество наше наэлектризованное нескоро придет в норму после того, что сейчас происходит", – отметил публицист.