"Он был моим старшим братом": суперфиналист "Голоса" Мукенди заберет песни умершего Нарцисса

Новость о смерти участника "Фабрики звезд-2" Пьера Нарцисса застигла суперфиналиста "Голоса" Арсена Мукенди в поезде по пути в Москву с кинофестиваля "Провинциальная Россия" в Ейске. Убитый горем Арсен не мог сдержать слез.

Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза, как на самом деле звали певца, родился в Камеруне. А Арсен Мукенди родом из соседнего Конго, что тоже в центральной Африке.

"Я познакомился с Пьером Нарциссом в январе 2015 года, когда участвовал в телепроекте "X-фактор. Главная сцена" на канале "Россия", – рассказал "Дни.ру" Мукенди. – У нас там был банкет и мы сидели рядом, общались, обменялись телефонами. Потому виделись на разных корпоративах. Даже было так, что он не мог поехать куда-то выступить, поэтому просил меня заменить его, потому что мы похожи".

"Для меня он был не просто земляком-африканцем и коллегой по сцене, но и как старший брат, – горюет Арсен. – До сих пор не могу поверить в случившееся". Пьеру было 45 лет, Арсену – 31 год...

"Шоколадного зайца" планируют похоронить на его родине в Камеруне. "Обряд похорон у нас отличается от тех, что в России, – пояснил Мукенди. – Хотя траур тоже длится 40 дней. Раз его повезут на родину, значит там есть близкие родственники, как мама и сестра, и значит, там есть семейный склеп, где и упокоится Нарцисс".

"Я бы хотел забрать себе песни Пьера, – признался Арсен. – Он мне разрешал их исполнять на корпоративах, теперь попрошу его супругу и дочь мне не отказывать".