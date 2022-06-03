"Мы собрались": Михеева ответила на вопрос о возвращении "Вечернего Урганта" в эфир

Шоу "Вечерний Ургант" выходит на Первом канале уже несколько месяцев.

Как только началась российская спецоперация на Украине, Первый канал решил изменить сетку вещания, отдав предпочтение общественно-политическим шоу, а съемки развлекательных передач были приостановлены. Так произошло с программой "Вечерний Ургант".

Ведущий шоу Иван Ургант, оставшись без работы, решил отправиться вместе с родным за границу, но уже через некоторое время вернулся на родину, тем самым опровергнув слухи об эмиграции. Но время идет, а съемки полюбившейся миллионам передачи, к сожалению, не возобновляются.

На вопрос о возвращении "Вечернего Урганта" в эфир ответила телеведущая Алла Михеева, которая ведет рубрику "Острый репортаж" в шоу. Блондинка дала понять, что не знает, когда начнутся съемки новых выпусков передачи. Однако некоторые члены команды уже встречались весной, сообщила она.

"Не так давно мы собрались по поводу 10-летия программы нашим коллективом", – рассказала знаменитость, уточнив, что встреча состоялась в ресторане.

Алла Михеева передала привет от коллег – например, от Ивана Урганта, который тоже присутствовал в заведении. Они надеются, что в скором времени все будет хорошо и снова могут радовать поклонников новыми выпусками. Получается, слухи о закрытии шоу "Вечерний Ургант" не являются правдивыми.