Съемки начались: Сбежавшего из России "патриота" Урганта не позвали на Первый канал

В последнее время имя Ивана Урганта у всех на слуху из-за оскорбивших многих россиян поступков.



Всему виной его осуждение действий российских властей на фоне специальной операции на Украине, а также побег за бугор после ее начала. В итоге своими поступками Иван Ургант разгневал поклонников, а также, если верить слухам, лишился контракта с Первым каналом, где выходило его одноименное шоу.

Съемки приостановили, программа пропала из сетки вещания, а фанаты до сих пор переживают, что больше не увидят ее по телевизору. Однако накануне Алла Михеева, звезда рубрики "Острый репортаж", намекнула на возобновление съемок. Дело в том, что она, а также Дмитрий Гудков появились в "Останкино" – рядом со студией "Вечернего Урганта". Актриса решила снять трогательный ролик вместе со своим со-ведущим в коридорах, занимаемых Первым каналом.

Съемки видео начались, однако Ивана Урганта в кадр не позвали: то ли потому что его просто в этот момент не было рядом, то ли из-за его отсутствия целом. Вообще про оскандалившегося шоумена ни Михеева, ни Гудков не произнесли ни слова, а на опубликованном в соцсетях ролике они вдвоем обнимаются после долгой разлуки.

Стоит отметить, что судьба любимой многими телепередачи до сих пор не понятна, как и участие в ней телеведущего, учитывая тот факт, что после негативных высказываний его приписали в ряд предателей. Но, может, у шоумена все-таки есть шанс вернуться на Первый канал, ведь позже Дмитрий Песков встал на его защиту. Пресс-секретарь президента назвал Ивана Урганта настоящим патриотом.