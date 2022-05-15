Борис Корчевников поражен действиями Латвийского правительства.

Недавно в Латвии разрешили снести монумент, посвященный освободителям Риги. Убрать памятник планируют до конца 2022 года. Вице-мэр Риги уже сообщил, что власти РФ смогут забрать его. Эта новость повергла в шок многих российских граждан, а в особенности Бориса Корчевникова.

Он осудил неблагодарное правительство Латвии, которое, по всей видимости, забыло, что советские солдаты проливали свою кровь за их свободу и жизнь. Также он отметил, что именно в подобных вещах заключается темная сторона демократии. Так, по его мнению, право выбора и голоса – лишь иллюзия. На самом же деле вся власть сконцентрирована в руках "подлеца", который что-то втирает народу. Также он заявил, что в европейских странах ставят во главу "актеров", которые напоминают Башмачкина из произведения Гоголя "Шинель". В пример актер из сериала "Кадетство" привел Штольца.

Стоит отметить, что взбешенный Корчевников уверен, что неблагодарные латыши позже поймут свои ошибки, однако уже будет поздно, так как от их страны останется холодный песок. "Безумцы", – так назвал актер людей, которые сейчас гонят тех, кто пытается сберечь память о павших за страну солдат.