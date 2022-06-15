"Она сама этого хочет": извивающаяся Глюкоза с голой грудью возбудила народ

36-летняя Наталья Чистякова-Ионова, известная как певица Глюкоза, в очередной раз доказала, что находится в прекрасной форме.

В своих соцсетях обворожительная блондинка поделилась горячим видео, на котором она предстала в костюме настоящей развратницы. Певица Глюкоза облачилась в обтягивающий полупрозрачный комбинезон с блестками и несколькими крупными вырезами, частично оголяющими пышную грудь звезды. В таком соблазнительном виде женщина поизвивалась перед камерой под приятную музыку.

Подписчики Глюкозы пришли в восторг от ее сексуального наряда. Даже частично голая грудь звезды возбудила народ.

"Ух!", "Какая красота", "Она сама этого хочет", "Ну что за красота", – написали разгоряченные фолловеры.

Певица Глюкоза не стала объяснять, для кого именно она надела такой откровенный наряд и куда в нем собралась. Наиболее консервативные пользователи, конечно же, решили, что все это для мужа. Женщина много лет счастлива в браке с бизнесменом Александром Чистяковым.

Кстати, недавно Глюкоза в подкасте "Быть человеком" с Юлией Барановской рассказала, как она оконфузилась перед мужем на заре их отношений. Пара тогда летела в самолете, и стюардесса предложила им булочки. Прежде, чем взять, Наталья потрогала несколько булочек рукой, а просьбу стюардессы забрать все, что потрогала, женщина не сразу поняла, ведь та говорила на английском.

Избраннику Глюкозы стало стыдно за свою спутницу, и она получила резкое замечание, от которого ей стало обидно. По прилету возлюбленного певицы Глюкозы ждал серьезный разговор. К счастью, паре удалось все проговорить и забыть обиды.