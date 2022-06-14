"В один день": бывшая солистка "Ленинграда" Алиса Вокс из-за западных санкций лишилась всего

"10 128 санкций введено против нашей страны. Больше, чем против какого-либо другого государства за всю историю их существования", – подсчитал недавно спикер Госдумы Вячеслав Володин. Коснулись эти западные козни и певицу Алису Вокс, которая, по ее словам, потеряла все.



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