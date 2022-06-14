"В один день": бывшая солистка "Ленинграда" Алиса Вокс из-за западных санкций лишилась всего

"Каждый день мне поступает множество вопросов, относительно того, почему мои песни пропали со всех стримингов, – вздыхает Алиса. – Причина проста: ранее я сотрудничала с дистрибьютером из страны, с которой у нас сейчас крайне непростые отношения, и мои треки оказались попросту выброшены и удалены со всех цифровых площадок".
"К сожалению, это произошло в один день, и некоторые старые песни теперь безвозвратно утеряны, – шокирована бывшая участница группы "Ленинград". – Мы решаем этот вопрос, но это требует большого количества времени и усилий.
Но артистка не теряет оптимизма и присутствия духа. "Надеюсь, в скором времени мы решим все вопросы, и альбомы снова станут доступны на всех существующих площадках, как это было всегда!", – написала звезд на своей странице в социальной сети.
Ранее в интервью "Дни.ру" Вокс призналась, что сегодня снять клип – удовольствие недешевое. "От полутора миллионов, – сообщила Алиса. – Но я на этот клип сама напела, как и на все в своей жизни. Меня никогда не прельщала роль содержанки, как многих в нашем шоу-бизнесе. Ведь есть артистки, которые идут туда за богатыми мужьями, за красивой жизнью, за тщеславием. А я не иду в шоу-бизнес – иду в музыку".