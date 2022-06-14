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Шоу-бизнес
Сбежавший принц Гарри опозорился при всем честном народе: Оказался под конем

Сбежавший принц Гарри опозорился при всем честном народе: Оказался под конем

Принц Гарри оконфузился во время спортивного матча.
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Сбежавший из Великобритании принц Гарри вышел в свет, причем посетил он не светское мероприятие, а на игре в поло. Внук Елизаветы решил продемонстрировать свои умения и показать, на что он способен, сидя на коне. Однако все пошло не по плану: мужчина не только не покрасовался, но и опозорился при всем честном народе.

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Представитель королевской династии свалился с лошади, впечатавшись лицом в газон. К счастью, Гарри не получил серьезных травм. Однако, по всей видимости, самолюбие принца было серьезно задето. Кроме того, его команда в итоге проиграла, что с еще большей силой опозорило внука королевы Великобритании. Повезло, что на трибунах его не поддерживала семья – Меган Маркл с детьми – тогда, вероятно, боль от поражения была бы куда более серьезной.

Напомним, игрой в поло увлекаются все члены королевской семьи. Так, принц Чарльз оставил седло лишь в пятидесятилетнем возрасте. Гарри и Уильям обучались конному спорту с юных лет. Так, они начали играть в пятнадцать лет.

Гарри был очень рад тому, что его приняли в профессиональную команду. Он явно хотел показать королевский профессионализм. Но, увы, в этот раз он оказался не на коне, а под конем.

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Принц Гарри. Фото: Albert Nieboer/Royal Press Europe/www.globallookpress.com
Автор: 14 июня 2022, 04:36 Источник: Daily mail • Требует проверки
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