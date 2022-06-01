"Не до шуток": Бездетный холостяк Корчевников впутался в мерзкий гей-скандал

Как известно, телеведущий – бездетный холостяк. Возможно, именно поэтому его мысли сосредоточены не просто на своей семье, как у многих людей, а на судьбе всей России. В своем аккаунте Борис Корчевников регулярно демонстрирует активную гражданскую позицию и развернуто комментирует происходящие в стране события.
Сегодня неравнодушный ведущий "Судьбы человека" решил высказаться о провокационном танце десятиклассников в уральской школе и таким образом невольно сам впутался в мерзкий гей-скандал. Напомним, что в неоднозначном танце молодых людей усмотрели ЛГБТ-подтекст и соответствующую пропаганду, после чего пользователи окрестили произошедшее гей-скандалом.
Борис Корчевников отметил, что этот танец похож на циничную провокацию, возможно, призванную перебить информационную повестку. В данном случае такой вариант даже наиболее предпочтителен. Если же все происходящее реально: и танцевавшие в стилистике ЛГБТ школьники, и допустивший это директор, и поддержавший его губернатор, то телеведущему становится совсем страшно.
"Это реальность, от которой не закрыться шутками. А если закрываешься, то будь готов, что эта реальность придет к тебе в дом и заставит смотреть на себя прямо в глаза. И тогда уже будет не до шуток," – зловеще высказался шоумен.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как доведенный до ручки Борис Корчевников прыгнул на продажную Ксению Собчак.