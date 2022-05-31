"Остановилось сердце": мертвую Лазареву везут обратно на родину

29 мая скончалась 20-летняя балерина Алеся Лазарева. Жизнь молоденькой артистки прервалась неожиданно для всех, ведь девушка считалась вполне здоровой и была в самом расцвете сил. Родные и близкие покойной до сих пор не могут прийти в себя и смириться с произошедшим.
О причинах смерти пока известно довольно мало. "Внезапная сердечная смерть" – так назвали это медики. Экспертам еще предстоит выяснить подробности. Знакомые покойной пока лишь недоумевают и строят свои версии: неизвестное заболевание, слишком сильные физические нагрузки или расстройство пищевого поведения, которым страдают многие артисты балета.
"Остановилось сердце," – рассказал безутешный отец Лазаревой.
Рано утром девушка потеряла сознание, мать попыталась реанимировать дочь до приезда скорой с помощью массажа сердца. Прибывшая на вызов бригада неотложки забрала Алесю в больницу, где буквально через два часа пациентка скончалась.
Сегодня друзья, коллеги и знакомые прощаются с Алесей в Москве. После этого тело молодой балерины повезут на ее малую родину в Тольятти – именно там начиналась балетная карьера Лазаревой.
Коллега теперь уже мертвой балерины рассказала корреспонденту "КП", что Алеся Лазарева старалась наслаждаться каждой секундой этой жизни и хваталась за любые ее возможности. Все близкие скорбят, им будет очень не хватать покойной.