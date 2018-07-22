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Июль 22, 2018
просмотры: 123

Ушедшие в начале. Погибшие на старте карьеры спортсмены.

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Казахстан на неделе потрясло убийство бронзового призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена. Фигурист был смертельно ранен вооруженными грабителями, которые снимали зеркала с его машины. Dni.Ru вспоминает спортсменов, которым не было и 25 лет. Они погибли в начале карьеры, так и не продемонстрировав свой талант в полной мере.

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