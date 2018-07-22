Ушедшие в начале. Погибшие на старте карьеры спортсмены.

Казахстан на неделе потрясло убийство бронзового призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена. Фигурист был смертельно ранен вооруженными грабителями, которые снимали зеркала с его машины. Dni.Ru вспоминает спортсменов, которым не было и 25 лет. Они погибли в начале карьеры, так и не продемонстрировав свой талант в полной мере.