Ушедшие в начале. Погибшие на старте карьеры спортсмены.

Казахстан на неделе потрясло убийство бронзового призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена. Фигурист был смертельно ранен вооруженными грабителями, которые снимали зеркала с его машины. Dni.Ru вспоминает спортсменов, которым не было и 25 лет. Они погибли в начале карьеры, так и не продемонстрировав свой талант в полной мере.
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