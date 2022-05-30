"Смерть была внезапной": стало известно о кончине Лазаревой

Вчера, 29 мая, не стало талантливой женщины.

Вчера стало известно о настоящей трагедии для всего мира культуры. Не стало талантливой девушки – Алеси Лазаревой. Она была балериной и работала в Театре Касаткиной и Васильева. Сообщается, что девушка пошла в ванную комнату, где упала и потеряла сознание.

К сожалению, скорая не успела спасти танцовщицу. Прибывшие врачи констатировали смерть балерины. О трагедии сообщили родные девушки в ее микроблоге. Пока что неизвестно, от чего конкретно скончалась звезда, причины только будут устанавливаться. Вскоре будет объявлено, когда и где состоится прощание с юным дарованием. Уточняется, что проходить панихида будет как в Москве, так и в Тольятти.

"Ее смерть была внезапной", – написано в публикации, размещенной на странице балерины. Также было отмечено, что девушка была красива и полна жизни. Родственники и друзья до сих пор не могут поверить, что Лазаревой больше нет на этом свете.

Напомним, что Алеся Лазарева только начинала свой путь в мире балета. Несмотря на столь юный возраст, она уже успела добиться успехов. Так, недавно она получила престижную награду – золотую медаль на конкурсе "Арабеск". Кроме того, девушка планировала принять участие в конкурсе при поддержке Большого театра, который состоится скоро в Москве.