Опустившаяся до унитаза Собчак сверкнула черной дыркой на выпуклом гульфике

Российская телеведущая Ксения Собчак всегда одета с иголочки. Она следует моде и всегда привносит в любой образ собственный стиль. При этом она не упускает шанса раскритиковать звездных коллег, которые, по ее мнению, одеваются нелепо.
Супруга режиссера Константина Богомолова то по Ольге Бузовой пройдется, то по Анастасии Волочковой. Недавно от нее досталось супруге Евгения Петросяна, а также Екатерине Мизулиной с Марией Захаровой. Мол, женщины "странно одеваются".
Однако и на Солнце бывают пятна. На днях звездная блондинка Ксения Собчак села в лужу. В Сети появилось фото, на котором она предстала в пестром костюмчике со странным черным пятном в районе промежности. Поклонники предположили, что у Ксении разошлась ширинка. Как она могла этого не заметить, не понятно. Однако выглядело это действительно нелепо.
Опозоренная Собчак не обратила внимание на постыдные комментарии в ее адрес. Как и на недавний инцидент с умным унитазом.
Напомним, сейчас Ксения Анатольевна занимается строительством загородного дома в Подмосковье. Ведущая часто рекламирует разных поставщиков, а недавно показала умный унитаз. Главное в нем – подсветка, небольшие габариты, удобство и другие удобные функции.
В комментарии Собчак раскритиковали за низость, мол, ей уже все равно, что рекламировать, лишь бы деньги получить.