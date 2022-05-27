Точка поставлена: мечущаяся между странами Собчак ответила на вопрос о разводе с Богомоловым

В последнее время Ксению Собчак и Константина Богомолова подозревают в охлаждении отношений. Блондинка поставила точку в вопросе.

Поклонники наперебой судачат о том, что Ксения Собчак и Константин Богомолов едва ли не на грани развода. Ведущая продала свою элитную квартиру в Хамовниках, после чего сразу появилась гипотеза о возможном разделе имущества.

Не дает покоя и постоянные выезды Ксении Собчак за границу. Она якобы все время выезжает из страны в командировки, но поклонники подозревают неладное. Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова подлила масла в огонь.

В эфире шоу "Ты не поверишь!" на НТВ она заявила, что Собчак практически не живет с мужем. Якобы брак пары отравляет квартирный вопрос. Собчак в настоящее время продолжает строить загородный дом, но новоселье пока откладывается.

За коттедж на Рублевке она уже отдала несколько миллионов долларов. Но из-за затянувшегося строительства дело встало. Богомолов же все это время живет в своей московской квартире.

Добавила напряжения и недавно вышедшая декларация о доходах столичных деятелей культуры, опубликованная Московским Департаментом культуры. В тексте говорится, что за прошлый год Константин Богомолов официально заработал 13 миллионов рублей, что в 20 раз меньше, чем доход Ксении Собчак.

Слухи о разладе в семье Ксения Собчак решила развеять одной публикацией. В своем аккаунте она разместила снимок, на котором нежно целует и обнимает супруга и написала "Люблю". Фото было сделано два года назад во время круиза по Волге.