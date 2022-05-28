Страшный недуг изменил звезду "Улицы разбитых фонарей" до неузнаваемости: Обезьянье лицо

Как оказалось, коронавирус оказывает несгладимое влияние не только на здоровье, но и внешность. Так, страшный недуг сильно изменил в лице Анастасию Мельникову. После перенесенной болезни звезда "Улицы разбитых фонарей" сильно поправилась и округлилась в лице. Поклонники не оставили это без внимания и буквально начали атаковать актрису вопросами. Артистка долго старалась хранить молчание, но в итоге не выдержала и ответила.
Женщина призналась, что она не может понять, почему всех так беспокоит ее внешность. По ее словам, у нее часто спрашивают, почему она не пытается что-нибудь сделать со своей внешностью, например, воспользоваться услугами пластического хирурга.
Мельникова заявила, что она переживает из-за изменений во внешности, однако она не будет прибегать к пластическим операциям. "Пусть будет обезьянье лицо", – заявила артистка. Она также отметила, что не хочет быть надутой куклой.
Напомним, что в прошлом году Анастасию сразил тяжелый недуг – коронавирусная инфекция. Возможно, именно ковид стал причиной таких изменений во внешности звезды. Однако женщина старается не зацикливаться на этом.