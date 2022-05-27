У всех на виду: Истощенная до полусмерти Ходченкова растянула чернющую промежность

Актриса, несомненно, считается одной из самых красивых и ярких представительниц отечественного кинематографа. Однако она, судя по всему, считает, что нет предела совершенству. Иначе как объяснить ее кардинальные изменения во внешности, которые не заканчиваются и по сей день. Светлана Ходченкова продолжает худеть и шокировать своих поклонников.
Было время, когда звезда театра и кино представляла собой милую пышечку, зато сейчас она выглядит так, будто истощена до полусмерти. За несколько месяцев актриса умудрилась похудеть аж на 20 килограммов, чем поразила фанатов, которые до сих пор гадают, как ей это удалось. Артистка продолжает работать над собой, а в ее повседневной жизни помимо работы находится время тренировкам.
Светлана Ходченкова на досуге занимается стрип-пластикой и танцует на шесте, а эффектными фотографиями делится со своими подписчиками в микроблоге. Накануне она опубликовала черно-белый снимок. На нем она стоит в чернющих топике и лосинах. Свои худые, как спички, ноги она поставили в позе полушпагата, растянув промежность.
Поклонники, конечно, оценили новую публикацию кумира, отметив ее внешние данные и грацию. "Красота! Лучшая! Вы прекрасны!" – написали в комментариях под снимком Светланы Ходченковой пользователи.