"Не звони мне больше никогда!": Променявший жену на молодуху Бондарчук остался у разбитого корыта

В 2016 году режиссер развелся со своей супругой Светланой Бондарчук. Поговаривают, что камнем преткновения в их отношениях стала актриса Паулина Андреева, которая младше продюсера на 20 лет. Собственно, в будущем она и стала женой Федора Бондарчука, который, судя по трогательным снимкам пары, обрел семейное счастье.
Примечательно, что сама Светлана Бондрачук в интервью не раз говорила, что у ее развода с кинодеятелем были совершенно другие причины, а с бывшим супругом даже после разрыва они остались в теплых и дружеских отношениях. Однако продюсеру удается быть в хороших отношениях далеко не со всеми. Накануне он вспомнил о конфликте с Оксаной Фандерой, из-за которой условноо остался у разбитого корыта.
Дело в том, что Федор Бондарчук горел желанием снять в своих картинах ее детей – Ивана и Елизавету Янковских. Режиссер практически атаковал актрису звонками с предложениями об участии ее наследников в своих проектах. Но каждый раз получал отказ, причем временами в весьма грубой форме.
"Говорю ей: "Оксана, дети снимаются?". Она в ответ: "Нет, не звони мне больше никогда", – вспомнил разговор с Оксаной Фандерой Федор Бондарчук.
С Филиппом Янковским, сказал режиссер, разговоры тоже не дали бы результата. Стоит отметить, что эту историю он поведал во время интервью с Елизаветой Янковской, которая уже активно снимается в кино. В какой-то момент Федор Бондарчук даже отшутился: мол, если бы он сейчас спросил у ее отца о записи интервью, то получил бы очередной отказ.