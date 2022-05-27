"Устраиваются водителями и учителями": Кравец назвала бедствующих из-за потери дохода звезд

Шоу-бизнес так и не смог оправиться после двух лет пандемии. Многие, потерявшие работу артисты, сегодня перебиваются с хлеба на воду. Актриса, певица и модель Алена Кравец в ужасе от состояния, в котором оказались коллеги.

"Со стороны кажется, что артисты купаются в роскоши, словно Максим Петрович в комедии "Горе от ума", о котором Александр Грибоедов писал: "...не то на серебре, // На золоте едал; сто человек к услугам; // Весь в орденах; езжал‑то вечно цугом; // Век при дворе, да при каком дворе!" – рассказала "Дни.ру" Алена Кравец. – Но все не всегда так и не у всех так. Большинство артистов – такие же люди, которые берут кредиты, выплачивают ипотеки, ищут деньги на обучение детей. А постоянный стабильный доход есть далеко не у всех".

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"Заработок артиста напрямую зависит от числа концертов, – пояснила Алена. – А концерты ведь в последние годы вообще не проходили. У той же Кристины Орбакайте сольник в "Крокусе" переносился пять раз – еще с мая 2020 года. А у нее дети, а у нее мать на пенсии, вот тут и крутись!"

Кравец говорит, что сегодня на Рублевке продается много домов – многие артисты просто не в состоянии их поддерживать и переезжают в жилье поменьше и попроще. "Я даже знаю таких артистов, кто подрабатывает водителем или устраиваются учителями музыки. Взять хотя бы победительницу проекта "Ты – суперстар!" Ирину Шведову, которая во время первой волны пандемии от безденежья подрабатывала частным извозом".

Положение в индустрии развлечий аховое. Об этом и говорили на "круглом столе" под эгидой Фонда поддержки отечественной музыки. Там обсуждались ключевые вызовы, с которыми в настоящее время сталкиваются исполнители, авторы, концертные агентства, театры. "Мы прошли пандемию, мы знаем, как было тяжело в это время наладит все это и переформатироваться. Было очень много критических замечаний, артистов унижали. А что такое артист? Он создает продукт. Единственный продукт – это его творчество. У нас, к сожалению, нет профсоюза работников культуры. Это единственная организация, которая могла бы спасти ситуацию: в условиях пандемии, в условиях сегодняшнего дня" – заявил там Лев Лещенко.