Гражданство Израиля: Завравшуюся Собчак раскусили после новости о беременности

После начала спецоперации на Украине некоторые российские звезды высказались против и покинули страну. Кто-то начал спешно оформлять второе гражданство, чтобы иметь "запасной аэродром". Фанаты посчитали такие действия предательством, поэтому в этом болезненном вопросе ряд звезд предпочитает не афишировать всю правду.
Адвокат Катя Гордон предположила, что российская журналистка Ксения Собчак могла получить второе гражданство. Именно поэтому она якобы постоянно мечется между Россией и Израилем.
В эфире программы "Легенда" на RTVI Гордон заявила, что Собчак обманывает своих поклонников, и на самом деле она расчетливая и хитрая. Адвокат сослалась на неназванные источники, от которых она и узнала про второе гражданство блондинки.
По словам Кати Гордон, Ксения Собчак по жизни просчитывает каждый шаг, и она просто не могла поступить иначе, пустив все на самотек в сложившейся ситуации.
"Я допускаю, что она быстренько, под шумок где-то получила гражданство, но при этом аудиторию терять не хочется. Поэтому топит и тут", – заявила адвокат.
Напомним, ранее Ксению Собчак заподозрили во второй беременности.