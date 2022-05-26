"Нет ничего постыдного": объявившая о домогательствах Проклова облизала изнасилованную Шукшину

В программе "Секрет на миллион" Елена Проклова призналась, что в юности подверглась сексуальным домогательствам со стороны известного актера, после чего разразился настоящий скандал. Недавно в том же кресле оказалась Ольга Шукшина, которая поведала несколько похожую историю.
Дочь Федосеевой-Шукшиной призналась, что еще тридцать лет назад стала жертвой сексуального насилия со стороны знаменитого режиссера, которого уже нет в живых. Мужчина был вхож в дом Шукшиных. Перебрав с крепкими напитками, он оказался в комнате Ольги, где все и произошло. Теперь эта информация дошла до Елены Прокловой.
В комментарии Woman.ru актриса в хорошем смысле облизала изнасилованную Шукшину и всех прочих товарок по несчастью. Проклова сегодня готова поддержать всех, кто решается на подобную откровенность, она знает, как важна в этом деле общественная поддержка. Актриса рада, что женщины наконец-то стали говорить о травмах такого рода.
"Может, теперь хоть как-то молоденьких девочек научат понимать, что в этом нет ничего постыдного," – заявила Проклова.
Сама артистка долгие годы молчала о пережитом потрясении, старательно скрывая свои чувства. Лишь спустя время Елена Проклова поняла, что молчание было неправильным решением, и тогда правда о развратной связи вылезла наружу.