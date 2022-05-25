"Затаилась жажда мести": брошенная Прилучным Карпович заговорила о вендетте

Не так давно в Сети заговорили о новом романе Павла Прилучного. Актер отправился в путешествие вместе с Зепюр Брутян. Пара подогревает слухи, выкладывая в интернет совместные фото и видео. Увидев кольцо на безымянном пальце артиста, публика стала судачить: он снова женился! Уже ни у кого не осталось сомнений: "мажор" бросил Мирославу Карпович.
Звезда сериала "Папины дочки" как не комментировала, так и не комментирует слухи, касающиеся ее личной жизни. Однако порой артистка общается с поклонниками на откровенные и волнующие темы. Например, недавно Мирослава решила ответить на вопрос подписчицы о том, как пережить женитьбу бывшего возлюбленного. Кажется, Карпович не понаслышке знает, как справиться с этой болью.
Актриса считает: если раньше человек по-настоящему любил другого, то будет счастлив за него в любом случае. "Если в вас затаилась жажда мести и зла, то вы обманывали себя и его", – уверена бывшая Прилучного. Мол, необходимо просто поблагодарить экс-возлюбленного за опыт, жить дальше и искать того самого.
Напомним, о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович стало известно вскоре после развода актера с Агатой Муцениеце, с которой прожил в браке восемь лет.