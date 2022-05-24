"Можно рассказать наконец!": Муцениеце не смогла молчать после женитьбы Прилучного

Павел Прилучный и Агата Муцениеце со скандалом развелись несколько лет назад, однако бывшие супруги смогли сохранить нормальные отношения ради общих детей. 33-летняя актриса воспитывает сына и дочь, которых знаменитый отец часто навещает и на время забирает к себе.
И если о личной жизни Муцениеце известно немного, то слухи о похождениях Прилучного не прекращаются. Говорят, Павел расстался со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович и увлекся новой пассией – коллегой по сериалу "В клетке" Зепюр Брутян. Более того, хотят слухи, что актер женился на молодой возлюбленной. Сейчас пара вместе проводит время за границей.
А пока бывший супруг развлекается на море с новой избранницей, Муцениеце вовсю занята работой. "Можно рассказать наконец! Мы начали снимать "Честный Развод 2"!", – больше не смогла молчать Агата и сообщила поклонникам радостную новость. Те признались, что с нетерпением ждут продолжения фильма.
Напомним, в прошлом году состоялась премьера киноленты Ивана Кульнева "Честный развод". Главные роли сыграли Агата Муцениеце и Александр Робак. Новую часть картины обещают показать уже в 2022 году.