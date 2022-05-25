Муцениеце и Карпович, рыдайте: счастливый Прилучный ткнул в нос обручальным кольцом

Павел Прилучный отправился в теплые края с коллегой по сериалу "В клетке" и подогрел слухи об их романе.

Актер развелся с Агатой Муцениеце еще в 2020-м году, однако разговоры об их отношениях ходят до сих пор. Все это время поклонники искренне надеялись, что звездная пара все же будет вместе. Но надежды разрушали новые романы Павла Прилучного.

Сначала актер начал встречаться со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович, отношения с которой тщательной скрывал. Однако актеров частенько подлавливали на том, что они находятся одновременно в одних и тех же местах. Некоторые фанаты верили в их разрыв, а другие – в то, что звезда "Закрытой школы" наконец-то обрел свое счастье. На радость злопыхателей, и с Карпович актер расстался. Поговаривают, что он бросил 36-летнюю артистку и увлекся другой женщиной.

Возможно, ею стала Зепюр Брутян – коллега Павла Прилучного по сериалу "В клетке". Слухи о своем романе они подогрели совместной поездкой на море, откуда экс-супруг Агаты Муцениеце делится совместными снимками и роликами. На одном из видео актер то ли случайно, то ли нарочно ткнул в нос поклонникам обручальным кольцом, украшающим его безымянный палец. Поженились ли в тайне от всех коллеги по творческому цеху, пока придется лишь догадываться. Но ясно одно: если это на самом деле так, то Муцениеце и Карпович придется рыдать.