"До последнего": адвокат выложил правду об инсульте Ефремова после драки

После новости об инсульте адвокат навестил Михаила Ефремова в колонии.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов после ДТП со смертельным исходом сменил театральные подмостки на тюремную камеру. Осенью 2020 года суд принял решение отправить актера в колонию общего режима. Ему назначали наказание в виде семи с половиной лет заключения. Разумеется, "гражданину поэту" за решеткой живется несладко.

В начале прошлого года актер театра и кино даже обратился в суд, подав кассационную жалобу на приговор. Он потребовал смягчить приговор, мотивируя свое решение тем, что погибший в ДТП не был пристегнут. Однако служители Фемиды отказались принимать доводы осужденного.

Некогда популярный и востребованный артист сегодня вынужден приспосабливаться к тюремным условиям. Поговаривают, что Михаил Ефремов даже стал пользоваться уважением у сидельцев. В колонии он коротает время за работой в швейном цеху.

Однако актер подвергает свою жизнь большому риску, находясь в постоянном взаимодействии с уголовниками. Широко известно, что законы в тюрьме совершенно иные – там граждане стараются жить по понятиям.

Недавно сразу несколько СМИ сообщили, что Михаил Ефремов ввязался в драку с другими осужденными. В это легко поверить, зная буйный нрав артиста. Более того, прошел слух, что у него случился инсульт.

Раскрыть правду пришлось адвокату актера. Петр Хархорин рассказал корреспонденту телеканала "360", что данная информация не соответствует действительности: "Это вранье с первого до последнего слова". Также юрист подчеркнул, что его коллега уже навестил Михаила Ефремова в колонии, чтобы лично во всем разобраться.