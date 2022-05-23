"Миша переживает": стали известны подробности жизни мечтающей пересадить член дочери Ефремова

Родственница странной дочери Михаила Ефремова рассказала о ее жизни после ареста отца.

О родной дочери Михаила Ефремова активно начали говорить после того, как она объявила себя мужчиной. Анна Мария заявляла, что теперь ее зовут Сергей и что она даже мечтает о пересадке полового члена. После смертельной аварии, инициатором которой стал отец Анны, девушка как будто пропала с радаров, никто не знал, что с ней происходит. Недавно все-таки выяснилось, как живет странная дочь актера.

Как оказалось, Анна Мария не общается с матерью Ксенией Качалиной, при этом не живет у родственников со стороны отца. При этом девушка не бедствует, жилье у нее имеется. Наследница Ефремова поселилась в квартире умершей бабушки, расположенной на Петровском бульваре. Об этом поведала сестра арестованного актера.

Родственница отметила, что дочь артиста сейчас переживает период становления "половых вопросов". При этом она отметила, что звездного отца очень волнует судьба наследницы. "Миша очень переживает", – говорит сестра Ефремова.

По всей видимости, дочь Михаила общается со своей мачехой. По словам сестры актера, именно она объясняет родственнице, как нужно общаться с Анной Марией. Так, она не заставляет называть ее Сергеем, однако просит обращаться к ней в мужском роде.