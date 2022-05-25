Сын был его гордостью, а дочь бросила актерство и не завела семью: что стало с детьми Куравлева

Знаменитого актера Леонида Куравлева не стало почти 4 месяца назад. У народного артиста остались дочь и сын, судьбы которых сложились совершенно по-разному.

Леонид Куравлев много лет радовал зрителей яркими ролями и новыми образами. Любимчик публики всегда мечтал, что дочь и сын пойдут по его стопам. Увы, его надежды не сбылись. Сына артиста изначально не манила слава и публичность, а у дочери не вышло добиться успеха в актерской карьере. Наследники актера выбрали для себя разные пути по жизни.

Народный артист всю жизнь любил только одну женщину – свою жену. Нина и Леонид встретились еще подростками и с тех пор не расставались. За 52 года супружеской жизни возлюбленные воспитали двоих детей: дочь Екатерину и сына Василия. Леонид Вячеславович мечтал вырастить из наследников продолжателей актерской профессии, но судьба распорядилась иначе.

Екатерина появилась на свет в 1962 году и стала старшим ребенком в семье. Девочка с ранних лет мечтала блистать на сцене и экранах, а после окончания школы поступила в Щукинское училище, где лицедейству в свое время учился ее прославленный отец. Однако повторить успех знаменитого родителя у наследницы так и не вышло.

Куравлева дебютировала в фильме "Самая обаятельная и привлекательная", исполнив роль соседки главной героини, снялась еще в нескольких картинах и разочаровалась в профессии. Несмотря на успешный старт, Екатерине доставались только эпизодические роли. Вскоре она бросила актерство и навсегда отказалась от публичности.

Наследница артиста переквалифицировалась, получила диплом врача-психотерапевта и нашла себя в новой профессии. Собственной семьи, как и детей, у Екатерины не появилось.

Второй наследник актера, Василий, родился в 1978 году. В отличие от старшей сестры, он никогда не мечтал о славе и актерской карьере. С самого детства сына Леонида Куравлева манил спорт, а после окончания школы он поступил в автомобильно-дорожный университет.

Василия Куравлева с полной уверенностью можно назвать счастливым человеком. К своим 44 годам он стал кандидатом экономических наук, нашел себя в бизнесе, создал крепкую семью. В браке у него появилось трое детей. Леонид Вячеславович души не чаял во внуках, а успехами сына невероятно гордился. Поговаривают, о Василии артист всегда рассказывал с большей нежностью, чем о Екатерине.

Известно, что с наследницей у Куравлева были не самые теплые отношения. Согласно рассказам друзей артиста, он был обижен на дочь и хотел оставить квартиру сыну. Как бы там ни было, на похороны отца Екатерина не пришла. По ее словам, из-за плохого самочувствия.