"Красивая пара": бросивший Карпович Прилучный спутался с молоденькой актрисой и укатил с ней на море

Поклонники считают, что новая спутница Павла Прилучного лучше, чем Мирослава Карпович.

Вскоре после развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный стал встречаться со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. Однако эти отношения не переросли во что-то серьезное. Говорят, актер бросил 36-летнюю артистку и увлекся другой женщиной.

Накануне Прилучный подогрел слухи о новом романе, опубликовав новое фото. В телеграм-канале артиста появилась его совместная фотография с 26-летней актрисой Зепюр Брутян. Снимок был сделан самолете. Павел сообщил подписчикам, что отправился вместе с Зепюр на "моретерапию".

Многие фанаты, увидев снимок, не узнали его спутницу. Лишь немногие смогли вспомнить, что Брутян снималась в сериале "В клетке", главную роль в котором сыграл Прилучный. "Красивую пару поздравляю с заслуженным отдыхом!", "Лучше с ней, чем с Карпович", "Агата лучше всех", – прокомментировали кадр поклонники.

К слову, Павел Прилучный и Агата Муцениеце, несмотря на скандальный развод, смогли сохранить нормальные отношения ради общий детей. Как известно, актер регулярно видится с наследниками, которые проживают с матерью. О том, как живет актриса после расставания со звездой фильма "Мажор", ранее писали "Дни.ру".