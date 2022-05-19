"Дьявольская программа": бельмо на глазу Успенской покалечило ей жизнь

Любовь Успенская, как и многие другие звезды, время от времени консультируется с нумерологом.

В течение многих лет королева российского шансона сотрудничает с известным звездным психоаналитиком и нумерологом Кларой Кузденбаевой. Недавно Кузденбаева стала гостьей ютуб-шоу "Алена, блин!" и рассказала о своей работе с певицей. Несколько раз случалось так, что своенравная Любовь Успенская ослушивалась совета нумеролога и каждый раз ей приходилось за это поплатиться.

Как-то раз Кузденбаева предупредила артистку, что та должна избавиться от своего пресс-секретаря, так как та женщина была "дьяволицей" и могла покалечить ей жизнь. Несмотря на наличие таланта, по мнению нумеролога, она была нехорошим человеком.

"Исполнение программы зла – дьявольской программы," – рассказала Кузденбаева о таких людях.

Успенская не стала отказываться от сотрудничества с пресс-секретарем, ставшим бельмом на ее глазу, и была наказана. Прогноз нумеролога сбылся. Уже через год после того разговора певица публично рассказала о том, что она сильно пострадала из-за той женщины, которая исполняла программу зла.

Был в работе с Успенской и другой яркий случай. У звезды пропали часы с бриллиантами, и Кузденбаева посоветовала певице уволить одну из домработниц – ту, у которой был код воровки. Артистка опять ослушалась, так как через два дня часы нашлись, но уже через полгода та же домработница вновь украла часы стоимостью сто тысяч долларов и уехала с ними за границу. Таким образом, прогноз нумеролога опять сбылся.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как в изменившуюся до неузнаваемости Любовь Успенскую плюнули толпой.