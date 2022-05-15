Успенская нашла на замену своей беспутной дочери талантливую сиротку: Из состоятельной семьи

Любовь Успенская решила дать возможность творить талантливой сиротке.

Артистка уверена, что у ее подопечной большое будущее, потому что девушка сама по себе самостоятельная и талантливая. Под свое крыло королева российского шансона взяла Анастасию Шубскую – дочь покойной Веры Глаголевой. Звезда помогает потерявшей мать девушке сделать первые шаги на музыкальной сцене.

Как оказалось, Шубская давно планировала записать собственную песню, но все никак не получалось. Еще несколько лет назад девушка отправилась в США, чтобы творить и учиться, но судьба распорядилась по-другому. В Штатах наследница Веры Глаголевой встретила свою любовь – хоккеиста Александра Овечкина.

Отношения, смерть мамы и рождение сыновей затянули Анастасию Шубскую, ей пришлось отложить карьеру. Теперь же за спонсирование супруги взялся Александр Овечкин, он дал денег на запись песни в Москве и даже готов оплатить съемки клипа. А Любовь Успенская взяла на себя творческую помощь, став наставницей начинающей артистки.

Звезда говорит, что давно дружит с Овечкиным и Шубской, называет их родными людьми. "Настя девочка независимая была, она из состоятельной семьи, семьи олигарха", – говорит Любовь Успенская. Королева российского шансона гордится успехами своей протеже.

Стоит отметить, некоторые поклонники удивляются: неужели звезда решила просто таким образом компенсировать свои страдания с непутевой дочерью Татьяной Плаксиной и нашла ей замену? Возможно, Успенская действительно мечтает вложить свои силы в человека, который примет это с благодарностью. Впрочем, сама артистка никак не комментирует подобные слухи.