"Не лучший способ": Похоронившая мужа Сябитова рассказала о поиске любви в Сети

Первый ее муж умер от инсульта, что стало для нее серьезным ударом, а последний брак оказался неудачным: телеведущая не раз рассказывала о рукоприкладстве своего бывшего избранника.
Тем не менее, набравшись опыта, она продолжает давать россиянам советы по поводу поиска любви, причем такой, чтобы оба в паре были счастливы. Сваха не смогла пройти мимо новости о том, что на фоне введения санкций в нашей стране перестают работать популярные интернет-сервисы для знакомств. Для тех, кто привык проводить в них свое свободное время, это событие, конечно, стало ударом. Вот только Сябитова не видит в произошедшем ничего плохого, более того, она уверяет: россиянам отключение сервисов пойдет только на пользу.
"Сейчас интернет-знакомства дошли до дна. Это был не лучший способ знакомства, но ничего, всё вычистится", – заявила знаменитая сваха.
По ее мнению, им обязательно найдется новая замена, или же россияне просто-напросто вернутся к традиционному способу знакомств: начнут встречать друг друга в реальной жизни, обмениваться взглядами и строить крепкие отношения.
Напомним, ранее "Дни.ру" рассказывали, как Роза Сябитова переживала внезапную смерть своего первого мужа от инсульта. Она призналась, что для нее то время было поистине суровым.