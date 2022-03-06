Урганта увидели в мужском монастыре

Из-за политических событий на некоторое время убрали из эфирной сетки Первого канала шоу "Вечерний Ургант", ведущим которого является Иван Ургант. Шоумен не только не появляется на ТВ, но и в социальных сетях. Тем временем его отец, актер Андрей Ургант с удовольствием делится контентом с поклонниками.
Так, 65-летняя знаменитость опубликовала в своем инстаграм-аккаунте, в разделе "Сторис", несколько фотографий, которые были сделаны в Никольском мужском монастыре. Так интернет-пользователи узнали, что Андрей Львович посетил один из старейших населенных пунктов России – Старую Ладогу.
На одном из снимков можно увидеть Урганта-старшего рядом со священнослужителем. На другом фото запечатлен храм. Еще на одном – убранство церкви. На четвертом кадре видно, что актер провел некоторое время с батюшкой и еще несколькими людьми. Артист не стал рассказывать подробности своего визита в монастырь.
Кстати, ранее Иван Ургант рассказывал, что верит в Бога, посещает церковь и иногда соблюдает пост. Телеведущий в шоу "100 вопросов взрослому" признавался, что с верой ему проще жить, поскольку она объясняет многие вещи.