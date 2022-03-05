Оголившая грудь Шукшина ударила по достоинству мужчин: сами бабы

33-летняя дочь российской телеведущей и актрисы Марии Шукшиной активно общается с поклонниками и делится своими мыслями. На днях она решила продемонстрировать успехи по усовершенствованию фигуры, а заодно упрекнуть мужчин в слабости.
Напомним, Анна Трегубенко (Шукшина) – старшая дочь Марии Шукшиной, которая в последнее время известна как ярая антипрививочница.
Ради того, чтобы усовершенствовать свою фигуру, Анна Шукшина, по слухам, даже стала пить гормоны. Также она занимается спортом. В итоге из хрупкой барышни она превратилась в качка. Некоторые фанаты отметили, что она потеряла былую женственность.
Фанаты уверены, что Анна Шукшина превратилась в мужеподобную спортсменку из-за эмоциональной травмы. Она упрекала мужчин в том, что они нынче слишком слабы и якобы сама решила встать на их место, ударив по их достоинству.
В недавней публикации она подтвердила такое отношение к мужчинам. На фото она предстала в коротком топе, частично оголившем ее грудь. В тексте она говорила о том, что классный мужик никогда не растеряется в любой ситуации.
"Нет счастливых и несчастливых пар. Есть пары, где мужик знает, что делать, чтобы стабилизировать бабу. И пары, где мужик – сам баба", – писала дочь Шукшиной в "Инстаграм".