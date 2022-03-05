"Самый счастливый человек": Рэпер Федук впервые об отцовстве

30-летний артист встретил будущую супругу случайно в магазине, у них сразу зародилась симпатия, вскоре они начали отношения. Четыре года возлюбленные встречались, а в прошлом году официально поженились. Шумихи вокруг свадьбы не было, пара предпочла закрытое торжество в кругу семьи.
О том, что молодые люди официально женаты, стало известно из блога отца Саши – ресторатора Аркадия Новикова, которому принадлежат роскошные заведения не только в России, но и за рубежом.
Молодые люди довольно скрытны в отношении личной жизни. Недавно в Сети появилась информация, что у них родился первенец. Теперь сам Федук подтвердил информацию. В своем телеграм-канале он поделился радостью отцовства.
"Ну а сегодня я стал папой. Я самый счастливый человек на земле. Мне так хорошо, словно мне восемь лет", – процитировал артист строчку из песни группы "Каста". У молодой пары родилась дочь, поклонники бросились поздравлять молодых родителей.
Стоит отметить, что Аркадий Новиков изначально был против отношений любимой дочки с рэпером, так как считал его несерьезным. Однако вскоре изменил свое мнение и теперь всячески поддерживает молодую семью.