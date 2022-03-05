"Замкнутый круг": Что помешало запуску продолжения скандального шоу "Игра"?

Выход юмористического проекта в эфир наделал много шума, да и многие сулили ему большое будущее, ведь рейтинги программы с самого первого выпуска были очень высокими.
Однако шоу убрали из эфира. Многие уверены, что всему виной стало то, что два комика, изображавших жениха и невесту, поцеловались прямо во время съемок. Но официальная причина, озвученная Гариком Мартиросяном, – пандемия. Сейчас ситуация с коронавирусом в городах России потихоньку стабилизируется. В Москве, например, ослабили большинство введенных мер. Поэтому поклонники с нетерпением ждут возвращения на экраны скандально известного шоу. Однако, как рассказал Азамат Мусагалиев, который принимал участие в съемках, в ближайшее время на возращение проекта надеяться не стоит.
Он пояснил, что причина в том, что звездный состав, который увидели зрители в "Игре", собрать сейчас вместе проблематично – большинство из них заняты в других проектах.
"Когда все уже были собраны, то тут вмешался коронавирус, зрителям небезопасно было находиться в зале, а без них проект представить невозможно. Поэтому получился такой замкнутый круг", — пояснил популярный телеведущий.
Он признался, что искренне сожалеет, что шоу так и не удалось довести до финала, ведь перед его закрытием участники только-только вошли в азарт.
Напомним, проект наделал шума не только из-за провокационных выходок комиков на сцене. Посмотрев первый выпуск, многие зрители и звезды шоу-бизнеса заявили, что "Игра" – это копия КВН только с более жесткими шутками.