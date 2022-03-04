"Ужасающие странности": Нельсон откровенно о пьяных танцах, наркоте, тусовках и сексуальности

Ирина Нельсон знает, что в шоу-бизнесе ее многие считают странной. Настолько несвойственный миру гламура образ жизни она ведет. Певица пояснила, почему.

"Надо мной всегда посмеивались, – говорит 49-летняя певица. – Поводов много. Не хожу на тусовки, не фоткаюсь пьяной, никого не осуждаю (это вообще оказывается преступление в шоу-бизнесе – не осуждать) не поддерживаю агрессивность, наркотики, тусовки и дикую, какую то охватившую поголовно всех – сексуальность".

Именно это, нетипичное для современной звезды поведение, сказывается на всей жизни Нельсон.

"Я скучная, – откровенно признается Нельсон. – Да я популярная поп-певица, но в свободное время я не тусуюсь в ресторане, а "о ужас" – выпускаю собственные медитации, занимаюсь йогой, записываю мантры".

"В общем у меня куча ужасающих странностей, по мнению современного среднего человека или редактора ТВ-шоу", – пояснила Нельсон – Я не хотела вам говорить, но именно из-за этого меня и нет ни в каких топовых телешоу. Я странная".

Артистка все понимает и знает. "Я стоически это все переносила всегда. Философски. Ведь есть люди которые меня поддерживают. И их много. А те кто смеялись надо мной, сейчас я думаю ищут путь к успокоению души", – заверила Ирина.