Вот и все: Немощная 72-летняя Пугачева сбагрила детей чужой женщине

Дети очень привязаны к девушке. В гимназию их отвозит личный водитель, благодаря чему, пожилая артистка может посвятить время себе. Домой брата и сестру тоже забирает шофер или отец. Алла Пугачева же в это время хлопочет по хозяйству.
Судя по всему, возраст Примадонны уже не тот, чтобы взять на себя полную заботу о сыне и дочери. Так, уроки с детьми может сделать их нянечка. Оксана стала верной помощницей Аллы Пугачевой. Недавно Лиза заявила, что очень любит маму, папу, няню и брата.
Певица же называет Оксану Мэри Поппинс. Нянечка в игровой форме приучает детей к домашнему хозяйству. С ее помощью Лиза убрала со стола после обеда. А Гарри с удовольствием вместе с Оксаной печет пироги.
Отметим, что в свои годы Алла Пугачева прекрасно выглядит. Примадонна следит за питанием. Не пренебрегает звезда и услугами специалистов, чтобы оставаться как можно дольше в форме. Так, ранее "Дни.ру" писали о том, что знаменитость потратила миллионы рублей на пластические операции. Эксперт предположил: народная артистка делала SMAS-лифтинг, абдоминопластику и липосакцию.