“Больная на всю голову”: Пугачева отправила детей биться с гранатами

Народная артистка поделилась с поклонниками новым видео.

Накануне или в День защитника Отечества во многих школах проходят мероприятия, направленные на патриотическое воспитание детей – например, проводятся концерты и соревнования. Гимназия, в которой учатся дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, не стала исключением. В спортзале учебного заведения для учащихся провели эстафету.

Народная артистка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте видеозапись, на которой видно, как восьмилетние Лиза и Гарри и другие дети ползут по спортивным матам, держа в руках предметы, похожие на военные гранаты. "Будь готов! Всегда готов!", – подписала кадры примадонна российской эстрады.

Некоторых интернет-пользователей возмутили такие соревнования. "Не дай Бог, чтобы это пригодилось!", "Пока родители учат детей обращаться с оружием, мира не будет", "Вы поддерживаете войну?", "Не хотелось бы, чтобы наши дети таким занимались", "Больная на всю голову воинствующая Россия", – прокомментировали кадры фолловеры.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Алла Пугачева потратила миллионы рублей на пластические операции. Эксперт предположил: народная артистка делала SMAS-лифтинг, абдоминопластику и липосакцию.