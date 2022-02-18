Перекосило рот: спустившая на пластику 3,5 миллиона рублей Пугачева подурнела

В СМИ всплыла информация о пластических операциях у Аллы Пугачевой и их стоимости.

Весной 2022 года российской певице Алле Пугачевой исполнится 73 года. Несмотря на такой солидный возраст, артистка довольно молодо выглядит и успешно занимается с мужем Максимом Галкиным воспитанием двойняшек Лизы и Гарри.

Конечно, красота требует вложений. Не секрет, что Примадонна прибегала к услугам косметологов и пластических хирургов. Для звезд это, наверное, как пройти профилактический осмотр в поликлинике. Ведь в человеке все должно быть прекрасно!

По некоторым данным, за последнее время Алла Пугачева потратила на преображение внешности около трех с половиной миллионов рублей. И это только приблизительные подсчеты.

Врач Института пластической хирургии и косметологии Дмитрий Китиашвили считает, что Пугачева слишком поздно начала заниматься внешностью. Эксперт оценил внешний вид певицы и вынес вердикт: скорее всего, Пугачева делала SMAS-лифтинг, то есть приподнимала уголки бровей и глаз. Также она вероятно делала абдоминопластику и липосакцию. Операции на лице стоили Пугачевой порядка полутора миллионов рублей.

По данным СМИ, последний раз Алла Пугачева делала пластическую операцию в прошлом году. Тогда поклонники заявили, что результат неудачный, и артистка подурнела. У певицы якобы перекосило рот, что стало очень заметно при записи видео на фронтальную камеру.