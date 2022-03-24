Иностранец ударил, Абдулов скрыл измены, а третий притащил чужих детей: мужья Ирины Алферовой

Несмотря на огромное количество поклонников и титул секс-символа СССР, в личной жизни Ирине Алферовой не везло. Стать счастливой ей удалось только с третьей попытки.

Ирина Алферова появилась на свет в 1951 году. Еще маленькой девочкой будущая звезда начала увлекаться актерским мастерством, хотя творческих людей в ее семье не было. В детстве Алферова участвовала в дворовых спектаклях, в школьные годы занималась в театральной студии, а после окончания учебы поступила в ГИТИС. Чтобы добиться больших высот, актрисе пришлось преодолеть немало испытаний – пусть не сразу, но она добилась своего. Личная жизнь Ирины складывалась по такому же принципу.

С самого детства будущая артистка росла куколкой и отбивалась от многочисленных поклонников. Еще не успев стать знаменитой, Алферова научилась жить среди воздыхателей, которые боролись за ее внимание, и завистниц, недолюбливающих ее за красоту. Впрочем, внешняя привлекательность не помогла актрисе в личной жизни. Стать счастливой ей удалось только с третьей попытки.

В первый раз Ирина Алферова вышла замуж еще в студенческие годы – ее избранником стал сын посла Болгарии Бойко Гюров. Молодой человек был студентом МГИМО и влюбился в актрису при первой же встрече. Какое-то время Алферова считала, что сможет только дружить с новым знакомым, но потом растаяла от его признания в любви и выскочила замуж. После торжества супруги переехали в Болгарию, где у них родилась дочка Ксения.

Перебравшись в чужую страну, Ирина практически купалась в роскоши. Однако счастливой в этих отношениях она так и не стала. Супруг актрисы считал, что ей необходимо оставить карьеру и посвятить себя семье, а свекровь то и дело влезала куда не просят. Иногда в доме даже разгорались конфликты. Говорили, что в один из таких случаев Гюров занял сторону матери и дал жене пощечину. Алферова не простила ему этот поступок и вскоре вернулась на родину.

О втором браке Ирины Алферовой известно практически каждому – их пара с Александром Абдуловым в свое время считалась идеалом. На момент знакомства с актером Алферова и подумать не могла, что этот нескладный, по ее мнению, юноша, станет ей мужем. Абдулов долго добивался взаимности от возлюбленной, а в 1976 году сделал ее своей женой. Дочку супруги артист принял как родную, а о ней самой отзывался только ласковым словом. Никто и не подозревал, что рядом с таким мужчиной актриса может чувствовать себя несчастной.

Спустя 17 лет брака супруги развелись, шокировав всех. Только после этого звезда призналась, что практически каждый день проводила в слезах. Абдулов всегда был недоволен и критиковал жену, к тому же, не смог стать примерным семьянином. Люди постоянно шептались о похождениях актера, да и Алферова понимала, что супруг ей изменяет. Однако поймать мужа за руку артистке так и не удалось – он ушел от нее сам.

Только в третьем браке Ирина Алферова смогла стать счастливой. В 1995 году звезда вышла замуж за коллегу Сергея Мартынова, с которым счастлива по сей день. Любимый мужчина не только помог актрисе вернуть уверенность в себе, но и подарил большую семью. Общих наследников у супругов не появилось, тем не менее они вырастили вместе четверых детей. После смерти бывшей жены Мартынов привел в дом сына и дочь от предыдущего брака, а позже семья забрала к себе наследника умершей сестры Алферовой. Всем этим детям артистка заменила маму.