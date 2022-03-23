"Сильно обгорела": Изуродованную в пожаре Воронкову перекроили хирурги

Пожар в квартире заслуженной артистки произошел еще 19 января из-за возгорания новогодней елки. По информации СМИ, больше всего огонь изуродовал руки и лицо Веры Воронковой. После случившегося женщину сразу же доставили в больницу с сильными ожогами. Хирургам пришлось буквально перекроить звездную пациентку – уже проведено несколько операций.
На днях сын Воронковой рассказал о том, как актриса чувствует себя сейчас. Мужчина отметил, что пострадавшая постепенно поправляется и уже может говорить по телефону, однако владеть ручкой ей пока трудно. Как сейчас выглядит знаменитость, мужчина не сообщал.
Соседи Воронковой рассказали "ЭГ" о состоянии квартиры, в которой произошел пожар.
"Квартира сильно обгорела," – заявили очевидцы.
Примерно через неделю после пожара в квартиру пришла бригада строителей, которая теперь делает ремонт, чтобы привести жилье в порядок к возвращению звезды из больницы.
На днях Вера Воронкова отметила в больнице день рождения. Пострадавшую актрису трогательно поздравили коллеги. Худрук театра Пушкина Евгений Писарев пожелал имениннице здоровья, интересной работы и увлекательных путешествий.
Ранее соседка изуродованной огнем Веры Воронковой поделилась подробностями пожара в квартире актрисы.