Соседка поделилась деталями пожара в квартире актрисы Воронковой: Кошку ловила

Женщина рассказала, что артистка прибежала к ней около 00:30–01:00. Мария в тот момент находилась под той комнатой звезды, где начался пожар.
По словам пенсионерки, она слышала стук от падения какого-то предмета. Она разбудила мужа, супруги налили воды. У них в квартире уже пахло горелым. Избранник соседки поднялся к Вере Воронковой, в квартире которой уже тушили огонь.
Мария поведала, что актриса помыла руки, затем к ней подошла дочь. По словам соседки, видимых следов пожара на девушке не было. Женщина отметила, что знаменитость пыталась спасти от пламени домашнего любимца. "Она кошку ловила", – цитирует Марию телеканала "360".
Из-за этого у Веры Воронковой пострадали в огне руки. Дочь же, по словам соседки, находилась в другой комнате. "Она абсолютно не пострадала", — поделилась женщина.
Сама Вера Воронкова рассказала, что кошка уронила елку со свечками, из-за чего произошел пожар. Соседка предположила, что дочь актрисы могла попасть в больницу из-за стрессового состояния. По данным СМИ, артистка попала в больницу с ожогами верхних дыхательных путей и термоингаляционным поражением.
Ранее появилась информация о том, что дочь звезды тоже пострадала: у нее ожоги дыхательных органов. К сожалению, домашний питомец погиб. Как писали "Дни.ру", по ранее опубликованным в СМИ сообщениям, пожар случился из-за того, что замкнуло проводку: елка быстро вспыхнула.