Раскрыты подробности пожара в квартире звезды "Каменской" Воронковой: Начало капать с потолка

Стало известно, почему произошел пожар в квартире Веры Воронковой.

Недавно в квартире звезды сериала "Каменская" случился пожар. По словам соседей, они услышали крики актрисы. Та звала свою четырнадцатилетнюю дочь и просила ее скорее выбираться из горящей жилплощади. Девочка же замешкалась, поскольку хотела забрать кошку, но Воронкова не позволила ей оставаться в квартире.

Понимая, что огонь может распространиться по всему дому, женщина предусмотрительно закрыла дверь. Когда мать и дочь были спасены, соседи вызвали пожарных и скорую помощь. Как сообщается, прибывшие врачи забрали артистку в реанимацию. Говорят, что у актрисы сильно пострадали некоторые части тела, например, руки. Также сообщается, что у нее обгорело около тридцати процентов всей кожи. Дочь Веры тоже пострадала, у нее ожоги дыхательных органов. К сожалению, домашний питомец погиб.

Как оказалось, виновником возгорания стала новогодняя елка. Замкнуло проводку, дерево быстро вспыхнуло. Огонь начал быстро распространяться и перешел на потолок. Звезда заявила, что она сперва пыталась исправить ситуацию самостоятельно, но с потолка быстро "начало капать". Так что она смогла только перекрыть газ и спасти дочь.