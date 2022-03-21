Популярная блогер удрала рожать в США: Это было моей мечтой

Популярная блогер собрала в своих соцсетях огромную аудиторию – за жизнью девушки и ее семьи наблюдают порядка 10 миллионов человек. Не так давно она сообщила радостную новость: у них с мужем грядет пополнение. У пары уже подрастают двое детей – сын Богдан и дочь Алиса.
Двойняшек Валерия Чекалина родила в Москве, но, как оказалось, она всегда мечтала, чтобы дети появились на свет в США. Правда, когда она впервые забеременела, у них с супругом просто не имелось средств на то, чтобы позволить себе дорогостоящие роды в другой стране.
В этот раз пара основательно подготовилась. Незадолго до появления третьего малыша семья удрала в Америку, чтобы успеть подготовиться к родам и немного отдохнуть. "Это была моя мечта", – говорит Лерчик.
Валерия Чекалина хотела родить естественным путем, но малыш сразу показал характер. Несмотря на желание, роды пошли по другому сценарию. Вместе с врачами было принято решение сделать кесарево. К счастью, все прошло хорошо. "Добро пожаловать, сынок. Боже, ты прекрасен! И пахнешь как конфетка", — написала Валерия в своем блоге.